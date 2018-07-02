Попавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы планируют 3 июля вылететь домой

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы, которые попали в ДТП в Грузии, планируют 3 июля вылететь домой, сообщает в своем твиттер-аккаунте МИД Беларуси.

По данным МИД, сегодня 22 пострадавших в ДТП в Грузии белоруса после оказания помощи и обследований отпущены из больниц. "Завтра вылететь в Беларусь из Тбилиси планирует 21 человек, трое пострадавших, из которых один успешно прооперирован, остаются в Грузии", - проинформировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, туристический автобус с белорусскими гражданами 1 июля перевернулся на трассе в районе перевала Гомбори. МВД Грузии возбудило уголовное дело.-0-