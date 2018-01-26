Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции изменен в Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей юрисдикции изменен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

"С 26 января на протяжении 2018 года уплата госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции за плательщика может производиться иным лицом (подпункт 2.1 пункта 2 указа от 25 января 2018 года №29)", - отметили в пресс-службе.

При этом необходимо учитывать, что плательщиком госпошлины являются организации и физлица, которые обращаются за совершением юридически значимых действий (включая выдачу отдельных документов); выступают ответчиками в суде, если при этом судебное постановление вынесено не в их пользу, а истец освобожден от госпошлины.

"Например, при обращении в суд истца ООО (плательщик пошлины) денежные средства в уплату пошлины могут быть непосредственно внесены гражданином, индивидуальным предпринимателем или иным юридическим лицом", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем при наличии оснований для возврата пошлины справка будет выдана истцу ООО (плательщику).-0-