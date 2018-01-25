25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-
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