25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю