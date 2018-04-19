19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 20 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла. Днем будет от 13 до 19 градусов выше нуля, по западу - до плюс 21 градуса.
В Белгидромете обратили внимание, что на субботу 21 апреля объявлен оранжевый уровень опасности в связи с усилением ветра порывами до 15-20 м/с.-0-
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