8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составила 3-9 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.-0-
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