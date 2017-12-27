27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами ожидается слабый туман, ночью и утром на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от плюс 1 по северо-востоку до плюс 9 градусов по юго-западу страны.-0-
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