10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний резервный день централизованного тестирования прошел без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Для сдачи централизованного тестирования сегодня было зарегистрировано 205 человек, на экзамен не пришли 30. Никаких нарушений на испытаниях не произошло", - сказал Юрий Миксюк.

Всего для прохождения ЦТ в резервные дни было зарегистрировано 725 абитуриентов. "В первый резервный день централизованного тестирования - 6 июля - планировали сдавать экзамены 517 человек, 31 из них так до аудиторий и не дошел. Во второй день - 8 июля - мы ожидали 132 человека, не явились 12 абитуриентов", - проинформировал директор РИКЗ.

Юрий Миксюк подчеркнул, что подводить итоги ЦТ этого года еще рано, так как пока не известны результаты тестирования в резервные дни. Что касается ЦТ основного этапа, то высший балл набрали 392 абитуриента, причем 16 из них сразу по двум предметам. Самый высокий результат основного этапа централизованного тестирования по трем предметам в этом году составил 298 баллов. Его достиг один человек. Три абитуриента набрали 297 баллов, два человека - 296. "Отрадно, что среди лучших очень много абитуриентов из небольших городов и деревень. Большинство из них готовились системно, но самостоятельно. Это говорит о том, что сегодня созданы все условия для того, чтобы получить хорошие знания, успешно подготовиться к экзамену и поступлению в вуз", - отметил руководитель.

Тестов с "нулевыми" результатами на основном этапе ЦТ было 234. Для экзаменов по основному графику было задействовано 5 470 аудиторий, в резервные дни - 21 аудитория. Появление результатов тестирований резервных дней ожидаются 12 июля, с 13 июля начнется выдача сертификатов тем, кто проходил испытания 6, 8 и 10 июля. Сегодня стартовала выдача сертификатов ЦТ основного этапа. В пункты тестирования Республиканским институтом контроля знаний передано почти 262,5 тыс. сертификатов.-0-