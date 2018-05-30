30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников прозвенит сегодня в школах Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Впервые в этом году будет проведен республиканский праздник "Последний звонок". Он пройдет сегодня в комплексе "Минск-Арена". В нем примут участие выпускники 11-х классов Минска. На республиканский праздник приглашены также обучающиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. 600 выпускников прибудут из Минской области.
В Минске последний звонок прозвенит более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 пройдут во всех школах. Для девятиклассников до 21.00 организуют различные досуговые мероприятия, экскурсионные программы.
В связи с проведением последних звонков будет ограничена продажа алкогольных напитков.
Учебный год завершается 31 мая. -0-
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