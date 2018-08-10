10 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России подключилось к поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся разыскные мероприятия, - отметили в дипмиссии. - Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге находится в контакте с правоохранительными органами России по данному вопросу".

Как сообщают СМИ, трое белорусов в конце июля уехали на машине в Карелию, где планировали сплавляться на байдарках по реке Шуя. Последний раз они выходили на связь 25 июля. Вернуться домой туристы планировали 4 августа, однако их до сих пор нет.

Одна из дочерей пропавшего подала заявление в РУВД Советского района Минска, а также обратилась в российские правоохранительные органы.-0-