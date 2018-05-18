Посольство на Кубе выясняет, были ли граждане Беларуси среди пассажиров разбившегося самолета

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусской дипломатической миссии на Кубе уточняют, находились ли на борту разбившегося самолета граждане Беларуси. Такую информацию со ссылкой на посольство озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился при взлете в аэропорту Гаваны (Куба). На борту находилось около сотни пассажиров. Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета.-0-
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