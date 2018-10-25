Постоянный инфообмен с банками служит основой для борьбы с хакерскими атаками - СК

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный обмен информацией с банками служит основой для борьбы с хакерскими атаками на их компьютерные системы, для расследования уголовных дел, связанных с хищением денег. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Сергей Гамко.

Правоохранителям важно своевременно получать у банков все имеющиеся сведения о преступлении и лицах, которые могут быть к нему причастны. Срок хранения данных ограничен, из-за чего не всегда удается обнаружить и закрепить следы преступной деятельности, пояснил специалист. Акцент на этом он сделал и в выступлении на XV Международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018".

"Только при постоянном взаимодействии и обмене информацией с представителями банковского сектора возможно всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела, а значит, и раскрытие преступления", - подчеркнул Сергей Гамко.

Он отметил, что методы и способы совершения целенаправленных атак на компьютерные системы банков постоянно совершенствуются. Атаки становятся более контролируемыми, скрывать следы проникновения все легче. Совершают их, как правило, транснациональные преступные группы, которые могут с легкостью пересекать виртуальные границы различных государств. В то же время должные меры реагирования банки принимают уже после того, как деньги похищены.

В качестве примера Сергей Гамко привел деятельность участников преступной группы "Кобальт". В их задержании в 2016-2018 годах принимали участие правоохранители разных стран, в том числе Беларуси. С помощью вредоносных программ злоумышленники атаковали финансовые учреждения в ряде государств, похитив в общей сложности более 1 млрд евро. В Беларуси преступная группа получила несанкционированный доступ к компьютерной системе одного из банков и смогла незаконно снять деньги в банкоматах. Один из преступников был задержан на белорусско-украинской границе, другой - в Болгарии. Впоследствии он был экстрадирован в Беларусь и привлечен к ответственности.-0-