Постпреды стран ОДКБ согласовали изменения в совет по противодействию незаконному обороту наркотиков

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постпреды стран ОДКБ сегодня на заседании в Москве согласовали изменения в совет по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На заседании Постоянного совета ОДКБ были рассмотрены и согласованы документы по внесению изменений в положение о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Необходимость внесения корректировок в упомянутое положение обусловлено произошедшими изменениями в структуре органов по контролю за оборотом наркотиков государств - членов организации. Принято решение направить документы на рассмотрение предстоящего заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ".

Постсовет продолжил также работу над проектом декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, над заявлениями, которые касаются положения в Афганистане и усилении позиций ИГИЛ в северных провинциях страны, росте наркоугрозы с территории Афганистана; усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке; активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями.-0-