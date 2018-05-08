Поступившие замечания по законопроекту о СМИ учитываются при доработке документа - Легкий

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступившие замечания по проекту изменений закона о СМИ учитываются при доработке документа перед представлением ко второму чтению. Об этом сообщил сегодня заместитель министра информации Павел Легкий на заседании рабочей группы по доработке проекта Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не всех закон устроит после того, как он будет принят. Невозможно учесть все интересы. Поступало немало замечаний от журналистских ассоциаций, СМИ, государственных органов, организаций. Многие из них министерство проработало, но этот процесс еще продолжается. Поэтому, возможно, мы не последний раз встречаемся", - сказал Павел Легкий.

Он заверил, что законопроект будет дорабатываться с учетом поступивших замечаний. Например, в части функционирования сетевых ресурсов таким образом, чтобы выравнять их в правах с печатными СМИ. "Мне приятно, что идет нормальное обсуждение. Я увидел конструктив, услышал мнения людей, которые работают на медиарынке", - сказал Павел Легкий.

Также замминистра затронул тему блогов и публикаций в социальных сетях, работу форумов, квалификационных требований к владельцам СМИ и многие другие спорные моменты. Часть этих вопросов будет регулироваться подзаконными актами, поэтому сейчас конкретики, которую так ждут участники медиарынка, нет. Как подчеркнул заместитель начальника управления конституционного и международного права - начальник отдела конституционного права Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Николай Саванович, многие положения законопроекта имеют оценочный характер. "Это та сфера, где правоотношения настолько гибкие, что применить традиционные подходы юридической техники затруднительно. К тому же специалистов в сфере информационного права не только в Беларуси, но и во всем мире, катастрофически мало. А именно они могут предлагать эффективные механизмы правового воздействия на опережающие процессы информационного развития", - отметил он.

В этой связи декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин предложил проводить заседания рабочей группы по обсуждению закона и после его принятия на базе Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации - для разбора правоприменительной практики. "Кроме того, нам необходима система медиаисследований по приоритетным направлениям функционирования информационного пространства страны. Чтобы видеть перспективу", - сказал он.

19 апреля проект изменений в закон о СМИ был принят в первом чтении и сейчас готовится к рассмотрению во втором. Представители средств массовой информации, депутаты, общественность внесли предложения по доработке. Их обсуждение прошло сегодня на расширенном заседании рабочей группы с участием представителей крупнейших СМИ и электронных медиа Беларуси.-0-