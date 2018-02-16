16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси в 2017 году сокращено на 20%, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году потребление озоноразрушающих веществ сокращено на 20% по отношению к уровню 2016-го", - сказал Андрей Худык.

Беларусь выполняет все принятые обязательства по международным соглашениям в сфере охраны озонового слоя. С 2013 года в стране реализуется стратегия по постепенному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов на период до 2020 года.

На заседании коллегии были подведены итоги работы министерства за 2017 год. "Основные доведенные показатели на 2017 год выполнены", - подчеркнул министр.

Одно из приоритетных направлений деятельности Минприроды - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По предварительным оценкам, суммарный объем выбросов от стационарных и мобильных источников в 2017 году составил 1 243 тыс. т. Благодаря усилиям территориальных органов выполнено более 200 природоохранных мероприятий, которые позволили снизить объем выбросов почти на 7,5 тыс. т. В планах на 2018 год - дальнейшее сокращение объемов выбросов в атмосферный воздух.-0-