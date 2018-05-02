Потупчика сняли с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
При поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.
"Во время доклада главе государства обсуждался вопрос, связанный с министром энергетики Беларуси. Не так давно Президентом была поставлена задача разобраться с информацией, касающейся лично министра и членов его семьи. Эта работа комитетом была проведена. Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли", - заявил председатель КГБ.
По результатам доклада данной информации Президентом принято решение об освобождении от должности Владимира Потупчика.-0-
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