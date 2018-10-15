Пожарно-профилактическая акция "За безопасность вместе!" стартовала в Беларуси

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилье "За безопасность вместе!" стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Продлятся мероприятия до 2 ноября. "Акцент при проведении акции делается на помощи одиноким пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми в социально опасном положении. Цель - повысить уровень защищенности жилья от пожаров", - отметили в МЧС.
Как подчеркнули в ведомстве, согласно законодательству ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в частных домах возложена на их собственников. Спасатели напоминают, что будет нелишним установить автономные пожарные извещатели и проверить их работоспособность, если они уже установлены. Полезным будет и проследить за исправностью отопительного оборудования и электропроводки.
К акции присоединились Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство информации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики.-0-
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