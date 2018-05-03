Пожарной безопасности и дисциплине в ходе посевной нужно уделять особое внимание - Конюк

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарной безопасности и контролю за дисциплиной во время посевной нужно уделять особое внимание, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на совещании по вопросам АПК в Могилевском облисполкоме. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

На совещании обсуждались, в частности, вопросы сохранности сельскохозяйственной техники и других материальных ценностей, наведения порядка на объектах агропромышленного комплекса, выплаты заработной платы. "Основные задачи в период посевной кампании - обеспечить готовность и сохранность сельскохозяйственной техники, наличие у предприятий удобрений, их надлежащее хранение, своевременность выплаты заработной платы, недопущение "механического" привлечения руководителей предприятий к административной ответственности за несоблюдение трудового законодательства. В частности, при задержке выплаты на 1-2 дня", - отметил Александр Конюк.

По мнению генерального прокурора, вопросам пожарной безопасности, контроля за трудовой дисциплиной, сокращения дебиторской задолженности должно уделяться повышенное внимание.

Руководитель надзорного ведомства указал на порой ненадлежащее ведение бухгалтерского учета в хозяйствах агропромышленного комплекса. Привел примеры выявленных нарушений при списании и учете сельскохозяйственной техники. Советовал сельскохозяйственным организациям исключить посреднические структуры при закупке товарно-материальных ценностей.

По результатам совещания его участники выработали конкретные мероприятия по устранению и недопущению нарушений законодательства.-0-