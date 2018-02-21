Правильность написания названий улиц на белорусском языке должны проверять специалисты - мнение

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правильность написания названий улиц на белорусском языке должны проверять специалисты. Такое мнение высказал во время круглого стола в газете "Звязда" первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик Александр Лукашанец, сообщает БЕЛТА.

По его словам, служба, которая бы контролировала визуальные надписи на предмет правописания, очень нужна. Кроме того, необходимо узаконить положение, по которому все визуальные публичные надписи должны проходить соответствующую экспертизу, считает он. Принятие такого документа на законодательном уровне позволило бы более строго требовать исполнения норм.

Как добавил заведующий сектора компьютерной лингвистики Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Владимир Кощенко, во время подготовки законопроекта о географических названиях были попытки выяснить, кто ответственен за написание названий улиц в столице. Ясности в этом вопросе нет. Если в городах и поселках вывески улиц оформляются более-менее однообразно, то в столице о единстве речь не идет, сказал ученый. -0-