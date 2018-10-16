Правительство Беларуси готовит меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий

16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Правительство Беларуси готовит перечень мер, направленных на повышение доходов низкооплачиваемых категорий работников. Об этом сегодня после доклада главе государства Александру Лукашенко рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами", - заявил Сергей Румас.
В правительстве также рассчитывают, что по данным за сентябрь текущего года средняя зарплата в стране выйдет на уровень в Br1 тыс., а в дальнейшем не будет опускаться ниже.-0-
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