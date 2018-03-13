Правительство Беларуси утвердило соглашение с Россией о создании "Заповедного Поозерья"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством России о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 марта 2018 года №186, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале .

Соглашение подписано 30 сентября 2017 года для сохранения уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к границе.

Охраняемая природная территория "Заповедное Поозерье" объединит национальный парк "Себежский" (Россия, Псковская область), республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" (Беларусь), что позволит улучшить сотрудничество в области охраны и мониторинга окружающей среды, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.

Министерство иностранных дел определено ответственным за направление уведомления о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-