Правительство России одобрило создание в ЕАЭС бюро по расследованию авиапроисшествий

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект соглашения о создании в Евразийском экономическом союзе Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

В пояснительной записке отмечается, что новое бюро призвано заменить в странах ЕАЭС Межгосударственный авиационный комитет, формат которого не позволяет принимать решения путем консенсуса.

Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года "О создании органа по расследованию авиационных происшествий" был подготовлен проект соответствующего соглашения в составе представителей государств ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Проект соглашения определяет основные функции бюро: расследование авиационных происшествий и серьезных инцидентов в соответствии с требованиями документов Международной организации гражданской авиации (ИКАО); обеспечение независимого и беспристрастного расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов; сотрудничество и взаимодействие сторон в отношении расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов, международное сотрудничество сторон с другими заинтересованными государствами; разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов; содействие использованию общего инструктивного материала, руководств и справочников для специалистов по расследованию; повышение квалификации и совершенствование опыта специалистов по расследованию.

Проект соглашения предусматривает приведение сторонами национальных законодательств в соответствие с правилами в области расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов, разработанными бюро на основе документов ИКАО.

По согласованию с другими заинтересованными государствами бюро сможет самостоятельно проводить расследования или участвовать в проведении таких расследований совместно с национальными органами по расследованию.

"Реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьезных инцидентов, формирование актуализированной в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, и подготовку соответствующих специалистов", - говорится в пояснительной записке к соглашению.-0-