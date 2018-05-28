Правоохранители Беларуси и Латвии обменялись опытом борьбы с киберпреступностью

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Беларуси и Латвии обменялись опытом раскрытия преступлений в сфере высоких технологий, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Латвийские правоохранители посетили Беларусь для участия в совещании руководителей криминальной милиции двух стран. Делегации возглавили первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Иван Подгурский и заместитель начальника Государственной полиции Латвии Андрейс Гришинс. "Повестка дня включала широкий спектр вопросов, касающихся эффективности взаимодействия правоохранителей Беларуси и Латвии. В частности, обсуждались совместные мероприятия по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и легализацией преступных доходов. Состоялся обмен передовым опытом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, пресечению каналов поступления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - рассказали в МВД.
Кроме того, был подписан протокол о сотрудничестве между управлением внутренних дел Витебского облисполкома и Латгальским региональным управлением Государственной полиции Латвии. Основная цель документа - повышение эффективности совместной борьбы с транснациональной преступностью и создание механизма своевременного обмена информацией.-0-
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