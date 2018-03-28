Правоохранители изъяли более 900 единиц оружия во время акции "Арсенал" в Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли более 900 единиц оружия за время проведения оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал" в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицейском ведомстве проинформировали, что 19-23 марта выявлено более 420 административных правонарушений, зарегистрировано 42 уголовно наказуемых деяния в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В это время сотрудники милиции не только проверяли условия, в которых граждане хранят зарегистрированное оружие, но и выявляли владельцев нелегальных арсеналов. "Из незаконного оборота изъято более 20 тыс. боеприпасов различного калибра, 625 единиц зарегистрированного и 302 единицы незарегистрированного оружия", - рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Дмитрий Язепчик.

Представитель МВД отметил также эффективность профилактической работы с населением. Граждане сами сдали в органы внутренних дел 582 единицы незарегистрированного оружия, 796 единиц зарегистрированного, более 192 тыс. боеприпасов.

В МВД отметили, что в соответствии со ст. 295 УК Беларуси за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества. Те, кто добровольно сдаст незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.-0-