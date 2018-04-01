Православные празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим - это великий двунадесятый переходящий праздник в честь знаменательного библейского события, положившего начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей. Церковь трактует это событие как самопожертвование Господа за грехи мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

Согласно Евангелию, Иисус въехал в ворота Иерусалима верхом на осле, что символизировало кротость и миролюбие. Мессию приветствовали почестями, какими было принято встречать царей и великих полководцев: его путь устилали пальмовыми ветвями и одеждами. При этом народ провозглашал: "Осанна сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне!". Господь же показал людям, что он может быть Царем-Мессией, описанным пророками, и в то же время оставаться чуждым земного владычества.

Приблизившись к Иерусалиму, Иисус со скорбью смотрел на этот город. Он знал, что народ отвергнет его, своего Спасителя, и Иерусалим будет разрушен. Войдя в храм, Христос выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: "Написано: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников". Слепые и хромые обступили Спасителя в храме, и он их всех исцелил.

В следующие дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины искали возможность погубить его, но не находили, потому что народ неотступно следовал за ним и слушал его.

Вход в Иерусалим произошел ровно за неделю до смерти Иисуса на кресте. Поэтому днем празднования считается последнее воскресенье перед Пасхой, или иначе "неделя вайи" (вайя - от греческого "ветка"), от названия которой и пошло второе название праздника - Вербное воскресенье, так как жители Иерусалима встречали Христа с ветками пальмы (в православии и католичестве этот символ радости заменили на вербу).

В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Освящение вербы совершается на праздничном Всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне. Освященные ветки вербы принято хранить весь год как источник целебной силы.-0-