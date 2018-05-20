Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси.

Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси. Изображенная чудесным образом на граните, величиной всего несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая от огня и времени, святая икона - истинный образ Пречистой Девы Марии. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Праздничные торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери начинаются накануне, 19 мая. В Успенском соборе Жировичского монастыря служится молебен с акафистом Пресвятой Богородице, проводится праздничное всенощное бдение. 20 мая с раннего утра в храмах обители монастыря совершаются Божественные литургии. После поздней Божественной литургии крестный ход с чудотворной иконой из Успенского собора направляется к Явленскому храму, возле которого совершается молебен с акафистом Божией Матери. Стало доброй традицией после праздника, 21 мая, совершать крестный ход с Жировичской иконой Богородицы вокруг селения.

По преданиям, явление иконы произошло в 1470 году в местечке Жировичи (ныне Гродненская область). В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева. На дереве в лучезарном сиянии находилась небольшая икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Пастухи взяли ее и отнесли вельможе. Он не придал особого значения рассказу об увиденном, а образ запер в ларец.

Позже у Александра Солтана собрались гости, и хозяин решил показать им находку, однако иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время пастухи опять нашли образ Богородицы на том же месте и вновь принесли его вельможе. На этот раз мужчина отнесся к иконе Богородицы с благоговением и дал обет на месте ее явления построить церковь, что вскоре и исполнил.

Икону поместили в эту церковь и назвали Жировичской. В XVI веке храм сгорел, а святую икону не могли найти после пожара. Спустя некоторое время дети, возвращаясь из школы, увидели женщину необычайной красоты в лучезарном сиянии, которая сидела на камне, а в руках у нее была икона. Дети позвали взрослых, которые увидели на камне утраченную во время пожара Жировичскую икону, а перед ней - зажженную свечу. В память об этом чуде на месте сгоревшей церкви был возведен каменный собор, освященный в честь Успения Богородицы, в котором и хранится икона. В сентябре 1730 года состоялась торжественная коронация Жировичской иконы Божьей Матери, в то же время был создан дорогой оклад.

Чудесное явление иконы и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Чудотворный образ влек к себе людей окрестных деревень и далеких краев. И, по вере своей, они получали исцеления от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Ныне, как и сотни лет назад, к стенам Жировичского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии и Польши.-0-