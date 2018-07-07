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Православные верующие празднуют рождество Иоанна Крестителя

Общество 07.07.2018 | 06:59
Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают рождество святого пророка и Предтечи Христова Иоанна, которого также называют Крестителем.

Рождение Иоанна произошло чудесным образом у престарелых родителей, не имевших до этого детей, - священника Захарии и Елисаветы, которая была родственницей Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил явился Захарии в храме во время его служения и возвестил о будущем рождении у него сына, который будет "велик пред Господом". Захария вначале не поверил ангелу, и за это был наказан немотой, которая прошла у него после рождения сына, в момент наречения ему имени.

Иоанн рано остался без родителей. Он жил в пустынях, одевался в грубую пастушескую одежду, не стриг волос, не пил вина. Его пищу составляли сушеная саранча и дикий мед. Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он покинул пустыню, пришел в долину Иордана и начал свою проповедь. Он призывал людей покаяться, говорил о Суде над миром. Казалось, что все вокруг Иоанна дышало предчувствием близости великих событий. Толпами шли люди из окрестных городов к реке Иордан, в которой Иоанн крестил народ водой. Многие думали, что Иоанн и есть Христос Спаситель, на что Предтеча отвечал: "Я крещу вас водой, но вслед за мной идет Сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем". Таким образом, Иоанн Предтеча возвестил приход мессии - Иисуса Христа.

Когда Иисус пришел креститься на реку Иордан, Иоанн счел себя недостойным крестить Спасителя и стал удерживать его, говоря: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?" Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса.

После этого Иоанн продолжил учить и крестить народ, призывая всех к покаянию. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью - был казнен по приказу правителя Галилеи Антипы. Ученики Иоанна Крестителя, услышав о его смерти, забрали его тело и похоронили в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова.

День мученической смерти Иоанна вспоминается православной церковью 11 сентября и называется Усекновением главы Иоанна Предтечи. В этот день положен строгий пост.

Иоанн Креститель назван Господом самым великим из всех пророков и почитается церковью величайшим святым вместе с Пресвятой Богородицей.-0-

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православие, религиозный праздник
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