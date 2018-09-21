Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых непереходящих праздников православной церкви, установленный в честь рождения пречистой Девы Марии.

Пресвятая Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете. Родителями ее были благочестивые Иоаким и Анна. Супруги долгое время были бездетны. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божью, твердо веря, что Богу все возможно. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесплодия, которое считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка. Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божье. Во время этой молитвы явился к ней Ангел и сказал: "Молитва твоя услышана, Господь пошлет тебе дочь, которую назовешь Марией". Одновременно явился Ангел к Иоакиму и объявил ту же радостную весть.

За терпение, веру и любовь к Богу и друг к другу Господь дал им великую радость - у них родилась дочь. И назвали ее Мария, что значит "Госпожа, Надежда". В благодарность Богу за дарованное им дитя родители отдали Марию еще в раннем детстве на воспитание в храм Божий.

Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что ей было предназначено стать Матерью Сына Божьего, Спасителя мира. В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение.-0-