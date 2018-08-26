26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня прославляют Минскую икону Божьей Матери - одну из самых почитаемых святынь Беларуси.

Предание гласит, что икона была написана святым апостолом и евангелистом Лукой в I веке от Рождества Христова по просьбе собратьев-апостолов и других христиан.

На протяжении многих столетий икона находилась в Византии. Накануне Крещения Руси, более тысячи лет назад, она была привезена святым равноапостольным князем Владимиром в Киев и установлена в Десятинной церкви. В Киеве икона Божьей Матери находилась на протяжении пяти столетий.

Около 1500 года, во время нашествия татар, святыню бросили в воды Днепра, но святыня уцелела. Далее, как гласит предание, икона явилась в Минске на реке Свислочь. Приставшую к берегу икону, окруженную необычайным светом, жители города торжественно перенесли в церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

С того времени она никогда не покидала город. В течение нескольких столетий святыня находилась в разных храмах Минска. В 1945 году икону поместили в Свято-Духов кафедральный собор, где она и находится до нашего времени. Богатое убранство, свет лампад, множество верующих, которые хотят ей поклониться, - все это говорит об исключительном ее почитании.

Святой образ Минской Богоматери пережил много лихолетий. Ему поклонялись люди многих поколений. Минская икона считается чудотворной, она известна далеко за пределами Беларуси. Люди идут к этой святыне с просьбами о помощи в делах и об исцелении от болезней.

В честь явления Минской иконы Божьей Матери ежегодно происходит торжественное служение и Божественная литургия во главе с Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.-0-