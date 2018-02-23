Праздничные салюты отгремели в областных центрах и Минске в честь 100-летия ВС Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные салюты отгремели во всех областных центрах и Минске в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ровно в 21.00 ночное небо над Минском, Витебском, Брестом, Гродно, Гомелем и Могилевом озарили всполохи праздничных салютов.

Торжественные марши, выставки военной техники, открытие новых экспозиций, поздравления ветеранов, митинги и возложения цветов и венков к монументам, концерты - программа праздничных мероприятий накануне и непосредственно в День защитников Отечества пестрела разнообразием.

Празднование продолжится и в выходные. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском при поддержке Минобороны пройдут масштабные военно-исторические реконструкции с участием боевой техники времен войны, показательные выступления ВС, концерт. В Гродно планируется большой парад, в котором впервые примет участие авиация.-0-