19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня пожарной службы в Беларуси пройдет на 112 площадках, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели представили специальный раздел сайта, посвященный 165-летию пожарной службы Беларуси - 112.by/165. На страницах раздела можно познакомиться с подготовленной к празднику фотогалереей, узнать историю пожарного дела и интересные исторические факты. "Также в разделе любой человек может узнать, где и когда в его городе пройдут праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы - присутствует специальная карта с координатами всех точек празднования, всего их 112. Также каждый желающий сможет оставить свое поздравление спасателям", - рассказали в МЧС. В ведомстве порекомендовали, что карту мероприятий лучше открывать и просматривать с планшета или компьютера.

Празднование в Минске начнется 21 июля в 11.00. Гостей ожидают парад пожарной аварийно-спасательной техники и концерт. Для детей спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Их участники смогут не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно будет обменять на сувениры и сладкие призы.

165 лет назад, 25 июля 1853 года, Минская городская дума и губернское правление рассмотрели вопрос "О новом устройстве в Минске пожарной команды и утверждении штата оной". Поскольку именно с этого времени организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как государственный праздник - День пожарной службы.-0-