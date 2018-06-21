Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются - Ковальков

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции, которая проходит на сайтах БЕЛТА и министерства.

Недавно в СМИ появилась информация, что повышение пенсионного возраста для женщин (до 63 лет, как и у мужчин) может продолжиться после 2022 года. Вероятность этого Валерий Ковальков не подтвердил. "Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются", - сказал он. То же, по словам замминистра, касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам - на сегодняшний день она не обсуждается.

Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет. Указ вступил в силу 1 января прошлого года. Таким образом, с 1 января 2018 года для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составляет 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин - 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года). Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих.

По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для этой категории.-0-

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Минтруда: в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров "В 2015 году на тысячу работников приходилось 572 пенсионера, в 2016 году и в 2017 году - 591 и 597 соответственно. Если бы не было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста, это соотношение было бы еще выше", - отметил Валерий Ковальков.