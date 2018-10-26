Предложения по системе стройсбережений и ипотеке на жилье внесут в Совмин до 1 декабря

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по внедрению системы жилищных строительных сбережений и развитию ипотечного жилищного кредитования. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 25 октября 2018 года № 321р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочей группе поручено до 1 декабря 2018 года внести на рассмотрение премьер-министра конкретные предложения, направленные на внедрение системы жилищных строительных сбережений и развитие ипотечного жилищного кредитования.

Нужно также подготовить аналитические материалы по финансовой модели системы стройсбережений, совершенствованию законодательства для стимулирования использования банками ипотечного кредитования как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.-0-