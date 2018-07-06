Предприятия "Беллегпрома" представили новые ткани и модели одежды для МЧС

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" представили новые ткани и модели одежды для структурных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям на совместном совещании организаций концерна и МЧС. Такая информация размещена на сайте "Беллегпрома", сообщает БЕЛТА.

Представители структурных подразделений МЧС и организаций концерна "Беллегпром" на совещании обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Были продемонстрированы новые наработки ткани, боевой, парадной и повседневной одежды, головных и кожевенно-обувных изделий.

Сегодня предприятия и организации концерна "Беллегпром" уделяют большое внимание вопросам разработки новых видов ткани и изделий из нее. В частности, в ОАО "Моготекс" разработана и успешно прошла испытание ткань, защитные свойства которой присущи ей изначально: они как бы "встроены" в молекулярную структуру самого волокна и не являются результатом химической обработки или внесения добавок. Именно поэтому высокие огнестойкие и термостойкие характеристики одежды из материала сохраняются на весь срок эксплуатации. Проходят также испытания ткани с керамическим покрытием на предмет устойчивости к воздействию искр от металлореза.

Еще одно текстильное предприятие - ОАО "Лента" - является производителем вещевого имущества для силовых ведомств: погон, поясов, прикладных материалов для пошива обмундирования. Во время совещания ОАО "Камволь" и ОАО "Сукно" представили новые образцы своей продукции. Производством и поставкой одежды для МЧС занимаются такие предприятия швейной отрасли концерна, как ОАО "Верас", ОАО "Надэкс", ОАО "Элиз", ОАО "Славянка", ЗАО "ФГУ "Людмила", ОАО "БелКредо". К совещанию предприятия ОАО "БелКредо" и ОАО "Верас" разработали новые эскизы костюмов повседневной летней и зимней одежды для сотрудников МЧС.

Предприятия трикотажной отрасли сегодня плотно работают со структурами МЧС Беларуси, поставляя фуфайки, комплекты белья, носки, перчатки и т.д. Они продемонстрировали новые модели подшлемников, джемперов и перчаток из пряжи термостойкого волокна, "негорючие" бельевые изделия и носки, термобелье.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся удобства, защиты, качества носки поставляемых изделий, а также высказаны пожелания по изготовлению перспективных моделей одежды для всех структурных подразделений МЧС.-0-

Фото с сайта предприятия