Предпринимателям стоит исходить из реальных доходов при уплате взносов в ФСЗН

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи в ФСЗН предпринимателям стоит исчислять не от минимальной зарплаты, а исходя из реальных доходов, заявила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас подготовлен проект указа, который предусматривает возможность для индивидуальных предпринимателей, которые временно не работают, не осуществлять уплату взноса в Фонд социальной защиты", - сообщила Ирина Костевич. При этом она отметила, что сейчас 95% ИП уплачивают эти взносы из минимальной заработной платы, а не исходя из реальных доходов, тем самым экономя на своем будущем. Не думают о завтрашнем дне и большинство ремесленников, хозяев усадеб и других категорий, для которых уплата взносов в ФСЗН добровольна. "Нужно развернуть серьезную разъяснительную работу среди этих граждан, индивидуальных предпринимателей, чтобы они понимали: надо в любые годы думать о своем будущем, о благополучной старости. И платить взносы не с минимальной зарплаты, а из реального дохода", - сказала министр.

В результате пенсионной реформы в 2017 году сократилось количество получателей пенсии. Это произвело благоприятный эффект. "В 2017 году мы все еще нуждались в субвенциях республиканского бюджета в размере Br700 млн, которые пошли на страховые расходы. Тем не менее нагрузка на Фонд соцзащиты снизилась. В дальнейшем количество трудоспособных граждан, в соответствии с демографическими прогнозами, будет сокращаться, а количество пожилых - увеличиваться. Но к 2025 году мы ожидаем, что благодаря потенциалу незанятых еще в экономике людей рынок труда пополнится. И это позволит нам выйти на положительную динамику в части занятых в экономике. Тогда совершенно по-другому будет складываться доходная часть бюджета фонда", - добавила Ирина Костевич.-0-