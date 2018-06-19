Премия Союзного государства по науке и технике учреждена на ВГС в Минске

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премия Союзного государства в области науки и техники учреждена сегодня на заседании Высшего государственного совета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Премия будет присуждаться гражданам Беларуси и России за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения один раз в два года, начиная с 2019 года. Она будет приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. Размер премии составит 5 млн российских рублей по аналогии с премией в области литературы и искусства.
Решение о присуждении премии будет принимать ВГС. Она призвана стать стимулом для научной деятельности, создавать благоприятные условия для новых открытий и достижений.-0-
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