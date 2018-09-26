Преступность среди подростков снизилась в Беларуси на 19%

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число совершенных подростками преступлений в январе-августе на 19% меньше количества подобных деяний за такой же период прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил старший инспектор по особым поручениям главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Аркадий Харитоненков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 8 месяцев этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, отмечено снижение на 19% числа уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их участии. На 14% снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений", - сказал представитель МВД. Самые распространенные преступления среди несовершеннолетних - кражи. Их удельный вес в структуре подростковой преступности - 47%.

Правоохранитель также отметил то, что несовершеннолетних, которые были замечены в употреблении психоактивных веществ, приглашают в суды на заседания, связанные с незаконным оборотом наркотиков. "Проведение целенаправленных антинаркотических мероприятий принесло свои плоды. Число таких преступлений сократилось на 34%", - сказал Аркадий Харитоненков.

Говоря о теме противодействия наркомании среди подростков, методист высшей категории управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования Минобразования Анна Ромашко подчеркнула, что в данной сфере ведется научно-исследовательская работа. "В этом году разрабатывается научно-методическое обеспечение "Взаимодействие учреждений образования с семьей по профилактике химической зависимости у обучающихся". По результатам данной научно-исследовательской работы будет создано учебно-методическое пособие "Как вырастить детей, свободных от зависимости", - рассказала представитель Министерства образования.

С 1 мая по 1 октября МВД совместно с заинтересованными госорганами проводят мероприятия, предусмотренные республиканской межведомственной программой "Забота". В сентябре - на заключительном этапе программы - сотрудники органов внутренних дел напомнят подросткам о правилах поведения на дорогах, в общественных местах, объяснят отдельные положения уголовного и административного законодательства.-0-