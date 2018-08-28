Претендент на статусы наблюдателя или партнера ОДКБ должен иметь дипотношения со всеми членами организации

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страна - претендент на получение статуса наблюдателя или партнера ОДКБ должна иметь дипломатические отношения со всеми государствами - членами организации. Это предусмотрено пакетом проектов документов по правовому оформлению данных статусов, который обсужден сегодня в Москве на заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Рассмотрен вопрос о пакете документов по правовому оформлению статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ, который предусматривает утверждение решением Совета коллективной безопасности организации проектов типовых протоколов о предоставлении статуса наблюдателя и статуса партнера ОДКБ, а также соответствующих положений, определяющих полномочия и обязанности наблюдателя и партнера, - отметил пресс-секретарь. - В частности, предполагается, что наблюдателем или партнером ОДКБ может быть государство - член ООН или международная организация, действующие в строгом соответствии с Уставом ООН, выполняющие решения Совета Безопасности ООН и общепризнанные нормы международного права. Государство, претендующее на статус партнера или наблюдателя, должно иметь дипломатические отношения со всеми государствами - членами ОДКБ".

На заседании была также продолжена работа над проектами заявлений, которые касаются скоординированных мер в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций и возвращающихся в государства - члены ОДКБ; положения в Афганистане и усилении позиций ИГИЛ в северных провинциях страны, росте наркоугрозы с территории Афганистана; усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, казахстанская сторона внесла на заседание Постоянного совета проекты трех заявлений: "О мерах по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности", "Об укреплении вклада ОДКБ в формирование глобальной системы противодействия международному терроризму", "Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями". Принято решение направить эти проекты на согласование в государства - члены ОДКБ.-0-