Президент Международной федерации диабета посетит Беларусь

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации диабета (IDF) профессор Нам Хан Чо впервые посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО).
Нам Хан Чо примет участие в республиканской научно-практической конференции "Диабетология в клинике внутренних болезней", которая пройдет 27 февраля в БелМАПО.
Гуманитарная образовательная деятельность БелМАПО в области диабетологии получила признание международного эндокринологического сообщества. Академия вошла в систему образовательных центров IDF в качестве сертифицированного центра.
Международная федерация диабета (International Diabetes Federation) - мировой лидер в решении проблем диабета и контроле за его пандемией. IDF объединяет усилия всех развитых стран, активно поддерживает образование специалистов и пациентов в области диабетологии.-0-
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