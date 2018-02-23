Президент Международной федерации диабета посетит Беларусь

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации диабета (IDF) профессор Нам Хан Чо впервые посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО).

Нам Хан Чо примет участие в республиканской научно-практической конференции "Диабетология в клинике внутренних болезней", которая пройдет 27 февраля в БелМАПО.

Гуманитарная образовательная деятельность БелМАПО в области диабетологии получила признание международного эндокринологического сообщества. Академия вошла в систему образовательных центров IDF в качестве сертифицированного центра.

Международная федерация диабета (International Diabetes Federation) - мировой лидер в решении проблем диабета и контроле за его пандемией. IDF объединяет усилия всех развитых стран, активно поддерживает образование специалистов и пациентов в области диабетологии.-0-