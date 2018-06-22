Президенты Германии и Австрии примут участие в церемонии открытия мемориала в "Тростенце" - Макей

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президенты Германии и Австрии примут участие в церемонии открытия мемориала в комплексе "Тростенец" под Минском. Об этом сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что наша встреча проходит в тот момент, когда Беларусь проводит мероприятия, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, которая началась в этот самый день 77 лет назад, - подчеркнул Владимир Макей. - Через неделю Президент Беларуси откроет мемориал в "Тростенеце" под Минском, где более 250 тыс. человек со всей Европы, в основном евреи, были истреблены нацистами. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии".

"Наши потери в этой войне постоянно напоминают нам о цене мира и стабильности в Европе, - заявил министр. - Однако сегодня эти высшие ценности снова подвергаются угрозе".

По мнению Владимира Макея, Европе необходимо преодолеть взаимные обвинения и старые обиды и начать диалог для мирного урегулирования и взаимопонимания. "Это единственный способ избежать новой холодной войны и создать действительно объединенную Европу", - уверен глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-