При подготовке изменений в закон о СМИ будет учитываться мнение общественных организаций - Карлюкевич

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке изменений в закон о средствах массовой информации будет учитываться мнение общественных организаций. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил министр информации Александр Карлюкевич.

Будет проведено общественное обсуждение изменений в законопроект, во время которого Министерство информации прислушается к общественности, отметил Александр Карлюкевич.

Изменения, которые планируется внести в закон о СМИ, будут озвучены в ближайшее время.

"В установленном законодательством порядке процесс по изменениям и дополнениям в какие-либо законодательные акты, связанные со СМИ, еще не идет. Идет подготовительная работа", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2017 году проведена работа по разработке проекта закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь", предусматривающего, в частности, глобальную корректировку закона "О средствах массовой информации". Внесение изменений и дополнений в закон о СМИ обусловлено необходимостью совершенствования норм закона с учетом практики его применения, устранения пробелов в правовом регулировании в сфере законодательства о средствах массовой информации, унификации и гармонизации законодательства Беларуси с законодательством стран - участниц Договора о Евразийском экономическом союзе.

Межведомственная рабочая группа изучала подходы правового регулирования и опыт в сфере массовой информации России, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Италии и других стран.-0-