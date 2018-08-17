При подготовке поправок в закон о дорожном движении акцент будет сделан на снижении аварийности - депутат

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке законопроекта "Об изменении закона Беларуси "О дорожном движении" акцент будет сделан на снижении аварийности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак.

При обсуждении законопроекта больше всего внимания будет уделяться поиску оптимального варианта в том, что касается контроля за организацией дорожного движения, отметил Андрей Рыбак. Речь идет о разумном и рациональном разделении ответственности между балансодержателями дорог, ГАИ, Министерством транспорта и коммуникаций и другими заинтересованными ведомствами. Такой подход позволит принимать эффективные меры для уменьшения числа ДТП.

Депутаты приступили к подготовке законопроекта к первому чтению. В ближайшее время должно состояться расширенное заседание комиссии, в котором примут участие представители Министерства внутренних дел. Вместе с ними, разработчиками законопроекта, парламентарии намерены проанализировать, насколько предложенные меры помогут улучшить ситуацию с аварийностью. По словам Андрея Рыбака, парламентарии изучают статистику, чтобы установить факторы, больше всего влияющие на безопасность дорожного движения. Кроме того, профильная комиссия вновь обратилась к результатам общественного обсуждения законопроекта.

Парламентарий напомнил, что законопроект содержит еще ряд новаций. В их числе система начисления баллов за нарушения, введение отдельных водительских удостоверений для управления машиной с автоматической коробкой передач.-0-