При составлении базы данных не занятых в экономике будет обеспечен индивидуальный подход - Лобович

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При составлении базы данных не занятых в экономике будет обеспечен индивидуальный подход, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы в порядке взаимодействия постарались учесть все информационные ресурсы, которые есть у нас в республике, которыми располагают наши республиканские органы власти. Но хочу сказать, что граждан, которые потенциально будут считаться незанятыми, проинформируют, до каждого человека местные органы власти должны дойти", - сказал Андрей Лобович.

То есть местные органы власти не нацелены на то, чтобы поставить человека перед фактом о включении его в базу данных не занятых в экономике. Именно на стадии ее формирования, отработки нужно дойти до каждого человека, предложить варианты трудоустройства или переобучение на другую востребованную профессию. В списки, которые будут утверждаться исполкомами, попадут те граждане, которым предложат содействие в трудоустройстве, но они осознанно не воспользуются такой помощью.

База данных граждан, которые считаются не занятыми в экономике, будет сформирована к 1 декабря.

Постановление, определяющее перечень услуг, обязательных для полного возмещения не занятыми в экономике трудоспособными гражданами, находится в завершающей стадии согласования. "Я думаю, в ближайшее время он будет принят", - отметил Андрей Лобович.

Декрет №1 "О содействии занятости", помимо задач обеспечения занятости, направлен на ресоциализацию граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. "Декретом предусмотрены нормы и право комиссии принимать решение о направлении таких граждан в лечебно-трудовые профилактории. Понятно, что это будет в соответствии с действующим законодательством - по решению суда", - добавил первый заместитель министра.-0-