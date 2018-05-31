Принцип пропорциональности заложен в проекте договора о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип пропорциональности заложен в проекте Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя появившуюся в майском номере журнала "Финансы. Учет. Аудит" статью заведующей отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасии Бобровой "О чем нужно договариваться".

"Базовый принцип, положенный в основу проекта договора - принцип пропорциональности. Он означает, что договаривающиеся государства принимают на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящимся-мигрантам за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства. Такой подход предопределяет, что в период работы взносы уплачиваются в пенсионный фонд государства, на территории которого выполняется работа", - проинформировали в ведомстве.

На современном этапе применение пропорционального принципа оправдано с точки зрения интересов государства в целом: при возвращении мигрантов на родину расходы на пенсии за "зарубежный" стаж остаются за странами, в которых велась трудовая деятельность (с уплатой пенсионных взносов), и не возлагаются на страну проживания пенсионера. В то же время трудящимся предоставляется право на получение пенсионных выплат от каждого из государств, на экономику которых они работали.

"Сегодня принцип пропорциональности довольно широко используется странами при заключении международных пенсионных соглашений. Однако все перечисленные преимущества, апробированные международной практикой, были бы утрачены при реализации в проекте договора предложения о перечислении ("переводе") взносов за периоды работы на территории государств - членов ЕАЭС в пенсионный фонд страны по прежнему месту жительства работника. В частности, именно такой подход привел бы к наращиванию пенсионных обязательств страны места проживания. Но даже если согласиться с таким предложением автора, обеспечить и проконтролировать исполнение законодательства об уплате взносов работодателями - нерезидентами Беларуси невозможно. Также невозможно в периоды работы трудящегося однозначно определить, какое из государств в конечном счете будет избрано им в качестве места постоянного проживания при выходе на пенсию. И не получится ли так, что переведя взносы в Беларусь, гражданин, не возвратившийся в республику, окажется без пенсии", - пояснили специалисты.

При вступлении в силу норм проекта договора (в случае если он будет принят и ратифицирован странами - участниками ЕАЭС) Беларусь будет нести ответственность (выплачивать пенсию) за периоды работы на своей территории. Пенсии за стаж работы в государствах - членах ЕАЭС будут выплачиваться из пенсионных фондов этих государств. "То есть в республике нагрузка на фонд социальной защиты населения по финансированию пенсий мигрантам будет не возрастать, а ограничиваться. При этом каждой страной - участницей договора ЕАЭС будет обеспечен учет трудового стажа на своей территории и выплата заработанной части пенсии (в размере, предусмотренном национальным законодательством государства, где протекала работа)", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что все базовые позиции проекта (в том числе об уплате взносов в пенсионный фонд государства трудоустройства) в настоящее время уже действуют в рамках договора между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения. Они оправданы и выверены более чем десятилетней практикой белорусско-российских взаимоотношений в области совместного пенсионирования граждан.

В Евразийском экономическом союзе поставлены цели активизации интеграционных процессов и легальной миграции, повышения открытости национальных рынков и создания общего рынка труда. Нормы заключаемого договора о пенсионном обеспечении должны способствовать, но не препятствовать решению этих задач.

"Главное предназначение договора - сформировать механизм, обеспечивающий трудящимся возможность реализовать в полном объеме пенсионные права, заработанные на территории государств - членов ЕАЭС, независимо от того, в каком из этих государств они будут проживать в пенсионный период", - рассказали в министерстве.-0-