21 сентября, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прямой авиарейс может связать Кишинев и Минск уже осенью. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

"Сейчас мы вплотную работаем над открытием авиарейса Кишинев-Минск. Думаю, скоро решим этот вопрос, и в октябре-ноябре уже будут первые рейсы", - сообщил посол. Это поспособствует развитию двустороннего туризма, который на данный момент, по его мнению, развит очень слабо. "Я езжу по стране и убеждаюсь, что белорусы о молдаванах знают мало, - констатировал Виктор Сорочан. - Вместе тем нам есть что друг другу показать".

В целях развития туризма представители нескольких молдавских турфирм побывали на Фестивале молдавского вина, который прошел 15 сентября в Минске. "Сегодня на встрече с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым возникла идея провести это событие в областях. Это интересно. Возможно, со следующего года будем думать, как перенести этот фестиваль и в регионы", - отметил Виктор Сорочан.

Дипломат также отметил, что в целом динамика отношений Беларуси и Молдовы хорошая, ведется сотрудничество во многих областях экономики. Развиваются совместные предприятия: сборка троллейбусов в Кишиневе, тракторов - на юге Молдовы. В настоящее время белорусские дорожники работают на восстановлении молдавских дорог, реализуется проект по строительству крупной молочно-товарной фермы. Кроме того, важным перспективным направлением в части взаимодействия является медицина. "У нас готовится серьезный проект с предприятием "Фармлэнд". Также Молдова закупила большую партию медикаментов", - отметил посол.

В Витебском районе Виктор Сорочан принял участие в церемонии передачи земли с братских могил Сенненского, Лиозненского, Городокского, Дубровенского, Витебского и Бешенковичского районов, где похоронены молдавские солдаты. Проект посольства по увековечиванию памяти молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, начался в прошлом году с Бобруйска. Сегодня на витебской земле состоялась последняя церемония, после чего вся земля будет собрана в две капсулы. Одну из них установят в Минске в крипте Храма Всех Святых 14 октября. Вторая отправится в Молдову и будет размещена в мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".-0-