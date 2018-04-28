28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямой авиарейс связал Минск и Ростов-на-Дону, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального аэропорта Минска.
"27 апреля авиакомпания "Белавиа" приступила к выполнению регулярных полетов из Национального аэропорта Минск в международный аэропорт Платов, открыв тем самым воздушное движение между Минском и российским Ростовом-на-Дону", - говорится в сообщении.
Полеты в Ростов-на-Дону будут выполняться четыре раза в неделю. Из Минска самолеты будут вылетать в 23.30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам и прибывать к месту назначения на следующий день в 1.45. Обратный рейс - с вылетом в 3.15 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям и приземлением в Национальном аэропорту Минск в 5.35. Время для аэропортов указано местное.-0-
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