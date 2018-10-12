Проект "Под отцовским крылом" запустит Белорусский союз женщин

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусский союз женщин" намерено в 2019 году реализовать проект "Под отцовским крылом", направленный на повышение роли мужчин в институте семьи. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя БСЖ Светлана Ситникова во время круглого стола "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи, как основы благополучия общества и государства" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль отца должна быть видна в обязательном порядке. Этому посвящен большой проект, который мы запускаем в следующем году, - "Под отцовским крылом". Чтобы разобраться в степени участия пап в жизни семьи, воспитании детей, престиже отцовства", - сказала Светлана Ситникова.

По ее словам, программа проекта будет насыщена мероприятиями, нацеленными на повышение роли отца в институте семьи и обществе в целом. "Сегодня уже много сделано в государстве: папы могут уходить в декретный отпуск, давая маме реализовать себя в профессии", - добавила собеседница. Однако Светлана Ситникова не исключает, что во время проекта могут быть выработаны и какие-то предложения для законодателей.

Также она подчеркнула, что Неделя матери в Беларуси - инициатива БСЖ, которая настолько прижилась и разрослась мероприятиями и участниками, была поддержана на всех уровнях, что сегодня уже кажется, что эта традиция существует много лет.-0-