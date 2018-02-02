Проект стратегии развития национальной системы квалификации планируется утвердить в этом году

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект стратегии по совершенствованию национальной системы квалификации планируется утвердить в нынешнем году. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед заседанием итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году продолжится работа по совершенствованию национальной системы квалификации. Это направление, которое позволит нам сбалансировать спрос от нанимателей и предложение со стороны образовательных услуг, - пояснила Ирина Костевич. - В 2017 году мы разработали проект стратегии по совершенствованию системы квалификации. Планируем в этом году рассмотреть его на Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, на Президиуме Совмина, утвердить постановлением правительства и запустить в работу все направления, которые там обозначены".

Дальнейшая работа по совершенствованию будет состоять из двух этапов: до 2022 и до 2025 года. Соответствующий детальный план совершенствования национальной системы квалификации еще в разработке.

Работа в этом направлении ведется с 2014 года. Пока должной динамики не было, и лишь в 2017-м деятельность по совершенствованию национальной системы квалификации активизировалась. Приняты три постановления Минтруда: общегосударственный квалификатор занятий, который был объединен с классификатором профессий рабочих и должностей служащих; типовое положение о секторальном совете квалификаций; методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов. В структуру квалификационных справочников введен новый элемент - профессиональный стандарт. Секторальные советы квалификаций уже созданы при министерствах архитектуры и строительства, промышленности, экономики, Госкомимуществе. В 2018 году секторальный совет создан при Минтруда.-0-