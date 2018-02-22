Проект указа о тепловой модернизации жилья с привлечением средств населения планируется разработать до сентября

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде с привлечением средств населения планируется разработать до сентября 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта по итогам расширенного заседания коллегии департамента.
"Минжилкомхоз, Минфин, Минстройархитектуры, Минэкономики, МАРТ совместно с Департаментом по энергоэффективности Госстандарта готовят для внесения на основе пакетного принципа в Совет Министров проект указа, предусматривающего реализацию энергоффективных мероприятий в жилищном фонде с привлечением средств собственников жилых помещений. Срок - июль-август 2018 года", - проинформировали в департаменте.
Под энергоэффектиными мероприятиями имеются в виду работы, включающие повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (наружные стены, перекрытия, заполнение световых проемов) до значения не менее нормативного. Предполагается также комплексное оснащение жилых и нежилых помещений индивидуальными средствами учета и регулирования расхода тепловой энергии на нужды отопления с возможностью дистанционного считывания показаний и осуществлением диспетчеризации.-0-
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