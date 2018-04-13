Проекты второй очереди Межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ определят в мае

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с национальными заказчиками определит в мае проекты второй очереди Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Реализация программы обсуждалась на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) в Улан-Удэ (Бурятия). В 2017 году белорусские организации выполняли пять совместных проектов по данной программе. По словам председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, к настоящему времени по четырем пилотным проектам программы национальные этапы работ успешно завершены. Сейчас ведется активная работа по согласованию пилотных проектов в странах СНГ в текущем году.

Среди совместных проектов стран СНГ прежде всего следует отметить проект по разработке и сертификации многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ), а также создание на ее основе сервисов комплексного представления информации предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, проект по разработке экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами. Кроме того, белорусские организации участвовали в совместных исследованиях процессов высокомощного воздействия концентрированных потоков энергии для формирования поверхностных слоев с аморфной, нанокристаллической и интерметаллидной структурой для изделий, используемых в водородной энергетике и промышленной экологии, и создании тест-систем для серологической диагностики гепатита Е.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. МС НТИ является наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Основные цели и задачи программы - объединение интеллектуального, научно-технологического, производственного и финансового потенциалов государств СНГ.-0-