Профильные вузы Беларуси и КНР активизируют исследования в сфере безопасности жизнедеятельности

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС и Исследовательский институт общественной безопасности университета Цинхуа договорились активизировать исследования в области разработки и производства современных технологий в сфере безопасности жизнедеятельности. Об этом заявил начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода после встречи с руководителем китайского института профессором Хунюнь Юанем, сообщили БЕЛТА в вузе белорусского ведомства.

"Университет гражданской защиты МЧС совместно с китайской стороной трудятся над созданием исследовательского центра по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. За основу взята платформа по безопасности в городах и населенных пунктах "Безопасный город". Активная фаза взаимодействия планируется на 2019 год, который двумя государствами объявлен Годом образования", - отметил Иван Полевода.

Он также поблагодарил во время встречи профессора за последовательно развивающиеся отношения между учреждениями и поздравил с наступающим государственным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. В свою очередь Хунюн Юань отметил стабильное развитие сотрудничества Беларуси и Китая, что укрепляет дружеские и партнерские отношения двух учреждений.

Впервые концепцию создания совместного исследовательского центра белорусские спасатели обсудили с коллегами из КНР в ходе визита делегации МЧС в Китай в июле 2017 года. Уже определена площадка на базе вуза МЧС и завершены все строительно-монтажные работы, проводится комплектация центра оборудованием, предоставленным партнерами.-0-